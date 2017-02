Lens et Strasbourg s'imposent

En clôture de la 25e journée de Ligue 2, le Racing Club de Lens a dominé Clermont (3-1) au stade Bollaert-Delelis. Menés sur un but de Jonathan Iglesias (50e), les Sang et Or l'ont emporté grâce à Kévin Fortuné (62e), Abdellah Zoubir (71e) et Mathias Autret (88e). Au classement, l'équipe d'Alain Casanova prend la troisième place avec 40 points, à une longueur d'Amiens et cinq points du Stade Brestois. Auparavant Strasbourg s'est imposé contre la lanterne rouge Orléans (3-2), grâce à des buts de Jérémy Blayac (12e), Jérémy Grimm (15e) et Khalid Boutaib (58e), contre des réalisations de Romain Armand (76e) et Bendjaloud Youssouf (93e). Le club alsacien grimpe à la cinquième place, à deux points d'Amiens et six unités de Brest.