Amiens se glisse en Ligue 1

A la faveur de sa victoire à Reims (2-1), Amiens accompagne Strasbourg en Ligue 1 au terme d'un scénario totalement fou lors de la 38e et dernière journée de Ligue 2.

A quoi ça tient de monter en Ligue 1 ? A des détails après 38 journées disputées comme ces arrêts de jeu qui ont sauvé Amiens. Promu comme Strasbourg en L2 cette saison, Amiens jouera pour la première fois en Ligue 1 la saison prochaine.



Amiens, grâce à un but à la 95e minute, accède à l'élite tandis que Troyes pensait lui avoir volé la vedette. Les Troyens étaient menés 2-0 à la pause par Sochaux. Mais les hommes de Garcia ont réussi l'exploit de renverser le match en deuxième période en inscrivant trois buts, par Darbion (60e), Nivet (77e) et Grandsir (88e), dont deux dans les cinq dernières minutes ! Insuffisant cependant pour doubler Amiens, mais l'Estac pourra tenter sa chance avec un barrage face au 18e de Ligue 1.



Ces scénarios improbables ont fait deux victimes : Lens et Brest. Quatrièmes avant la rencontre face à Niort, les Sang et Or n'avaient pas le destin entre leurs mains. La victoire face à Niort (3-1) n'a rien changé, après avoir longtemps cru au podium durant la soirée. Tout comme Brest, facile vainqueur du Gazélec Ajaccio (6-2). Après avoir passé 32 journées sur le podium, dont 22 à la première place, la formation de Jean-Marc Furlan devra retenter le coup l'année prochaine.



Strasbourg champion de Ligue 2