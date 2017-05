Waldemar Kita monte au créneau

Après le match et la victoire de l'OL ce dimanche contre Nantes, le président du club canaris, Waldemar Kita n'était pas du tout content des décisions arbitrales.

"Il faut aider les arbitres. Il faut être objectif sur certaines actions. Il faut que ce soit juste. Il ne faut pas que chaque arbitre agisse au feeling. Il faut que les règles soient respectées. Ce penalty, ce n'est pas possible, il a plongé. J'ai attendu avec impatience un arbitrage professionnel, maintenant j'attends avec impatience la vidéo, qui peut donner des décisions beaucoup plus objectives. On voit très bien que tous les dimanches, il y a beaucoup de problèmes. Contre Nice, on n'a pas eu de penalty, idem contre Saint-Étienne. Ce sont des points perdus pour jouer l'Europe et sur le plan économique", a expliqué le boss du FCN.