Vieira ne viendra pas à l'ASSE

Encore un "non" pour l'ASSE et celui là mène à Patrick Vieira qui a annoncé qu'il va poursuivre avec le New York City FC.

"Bien sûr que je vais rester ici, je suis embarqué dans un projet à long terme avec New York City. La seule chose que tu ne peux pas contrôler, c'est ce que racontent les journalistes. À New York, j'ai un projet intéressant et j'y suis très impliqué. J'adore chaque jour que je passe ici. Les spéculations font partie de notre monde, je m'y suis habitué", a affirmé le technicien Français dans le New York Post.