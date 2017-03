Verratti aurait mal vécu le départ d'Ibra et Sirigu

Selon le frére de Marco Verrati, Stefano, le petit prodige Italien aurait assez mal vécu le transfert de Zlatan Ibrahimovic, Salvatore Sirigu et Ezequiel Lavezzi. Aujourd'hui Stefano se confie.

"Ah ça, ç'a été très dur pour Marco. Ils étaient vraiment très proches tous les quatre. L'amitié est importante dans ce milieu, car les joueurs passent plus de temps ensemble qu'avec leur propre famille. D'après moi, pour Marco, il y a un avant et un après les départs d'Ibra, Lavezzi et Sirigu. Il ne me l'a pas dit mais je sais quand il ne va pas bien. Ç'a changé des choses Je pense que ça lui a rappelé l'année où il avait gagné la Serie B. Là, lui et ses grands amis sont partis à droite et à gauche. Même si c'est normal dans le foot, il a vécu cette rupture une seconde fois au PSG", explique le frère de Marco Verratti dans l'Equipe.