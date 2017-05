Vasilyev veut prolonger Mbappé et Falcao

Champion de France en titre, l'ASM devrait perdre quelques joueurs importants au mercato. Du coup, les dirigeants souhaitent prolonger leur leaders en leur offrant une prolongation de contrat.

Dans une interview donnée à RMC Sport, le président de l'AS Monaco a expliqué qu'il allait proposer une prolongation de contrat à Kylian Mbappé et Radamel Falcao: "Nous allons proposer à Falcao une prolongation de contrat. J'aimerais bien qu'il reste sous les couleurs monégasques la saison prochaine. Et là chez nous, on a remis Falcao dans les meilleures conditions, et je suis très fier pour lui."