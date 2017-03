Une offre qui ne se refuse pas pour Conceiçao ?

Actuellement entraîneur du FC Nantes, Sergio Conceiçao réalise une très belle saison avec les Canaris. Depuis quelques mois le club souhaite faire prolonger l'ancien coach de Guimaraes.

Même si Nantes a pour objectif de conserver Conceiçao pour la saison à venir, cela devrait être compliqué. En effet, son nom circule avec de plus en plus d'insistance autour du FC Porto pour la saison prochaine. Si Porto le contacte, Conceiçao ne pourra pas dire non, car il rêve de reprendre en main un cador portugais. Rappelons nous que l'actuel coach des jaune et vert avait failli signer avec Leicester lorsque Ranieri avait été limogé.