Une offre allemande pour Boudebouz

L'ancien du SC Bastia, Ryad Boudebouz dispose d'un bon de sortie pendant ce mercato estival. D'après les informations de L'Équipe, il pourrait rejoindre la Bundesliga et plus précisément le club du Bayer Leverkusen qui va formuler une offre de 12 millions d'euros alors que le MHSC voulait au moins 15 millions. Pour le moment, Newcastle et la Lazio Rome sont les deux pistes sérieuses pour le joueur de 27 ans.