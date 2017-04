Une défense Koscielny-Abdennour pour Marseille la saison prochaine ?

L’Olympique de Marseille est actuellement au coeur des rumeurs mercato, depuis l’arrivée de Franck McCourt à la tête du club et un mercato hivernal plutôt réussi, l’OM cherche ses futurs recrues pour le marché estival. D’après certaines informations, Aymen Abdennour serait ciblé par le club dans l’optique de renforcer sa défense.

Marseille veut renforcer son secteur défensif, un élément obligatoire pour aller chercher le podium la saison prochaine. Pour cela, il faut des joueurs d'expérience et le défenseur de Valence rentre parfaitement dans les plans du projet de Franck McCourt. Le nom d' Aymen Abdennour a déjà été évoqué cet hiver pour venir renforcer l'arrière-garde de l'OM mais le dossier n'a pas été conclu dans les temps. Son profil plaît beaucoup à Rudi Garcia qui a soufflé son nom aux dirigeants de l'Olympique de Marseille.



Aymen Abdennour était arrivé à Valence en provenance de l'AS Monaco pour la somme de 32 millions d'euros. C'est un joueur qui connaît actuellement des performances très critiquées mais possède l'avantage d'être polyvalent et de s'adapter aux systèmes de jeu. D'après les journaux espagnols, son départ est quasiment acté par les dirigeants du club qui essayent de trouver une porte de sortie. Si Marseille veut recruter l'ancien joueur de Toulouse, il faudra débourser la somme de 15 millions d'euros et surtout proposer un projet plus intéressant que les autres concurrents comme Everton ou la Fiorentina.



Vers une défense centrale avec Laurent Koscielny ?

C'est le prochain gros chantier pour Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta, le renforcement de la défense. Pour y arriver, le directeur sportif de l'OM, veut deux joueurs avec de l'expérience et pense composer sa défense avec Laurent Koscielny et Aymen Abdennour. À Marseille, Koscielny, trouverait un nouveau défi, mener l'OM vers la Ligue des Champions. Son nom revient avec insistance dans la bouche de Rudi Garcia pour devenir le nouveau taulier de l'effectif phocéen, des responsabilités nouvelles pour le natif de Tulles. Depuis quelques mois, son avenir est trouble du côté d'Arsenal, ce qui pousserait son agent à chercher un point de chute pour la saison prochaine. Seule condition, jouer une Coupe d'Europe.



Koscielny veut jouer la Coupe du Monde 2018 !

Un argument important pour l'Olympique de Marseille, la Coupe du Monde 2018. Le défenseur de l'équipe de France veut participer à cette compétition et pour cela, il doit avoir du temps de jeu, ce qui serait presque une garantie en signant à l'OM. Un retour en Ligue 1, serait aussi un bon point pour la visibilité du joueur, même si Arsenal est médiatisé, le championnat de France charme de plus en plus Didier Deschamps. L'avis du sélectionneur, un point important à prendre en considération. Marseille sera au coeur des rumeurs cet été, mais devra surtout faire les bons choix pour ne pas louper la première saison de l'ère Franck McCourt.



N.P