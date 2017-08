Un nouveau Brésilien à Bordeaux (off.)





Après avoir annoncé lundi soir qu'un accord définitif avait été trouvé avec l'Atlético Paranaense pour le transfert du Brésilien Otavio Henrique, les Girondins de Bordeaux ont officialisé l'arrivée du joueur ce mardi.



Il ne restait plus qu'à valider la traditionnelle visite médicale pour boucler la transaction mais l'expérience du mercato a prouvé aux Marine et Blanc qu'il ne fallait pas crier victoire trop vite. Cette fois-ci, tout s'est bien déroulé pour le milieu de terrain avec le staff médical et les Girondins devraient débourser environ 5 millions d'euros pour ce transfert.