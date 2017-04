Un come-back pour Cabaye en Ligue 1 ?

L'Olympique de Marseille, s'active pour son prochain mercato estival qui s'annonce mouvementé sur la Canebière. D'après les informations de L'Équipe, Marseille veut faire revenir Yohan Cabaye en Ligue 1.

Il était l'une des priorité du mercato de l'OM cet hiver et dans le viseur de son ancien entraineur Rudi Garcia. Yohan Cabaye, reste toujours un premier choix pour les dirigeants de l'Olympique de Marseille. Il y a quelques semaines, il était revenu, dans un entretien pour l'émission L'Equipe Enquête sur l'intérêt de Marseille pendant le mercato d'hiver : « C'est flatteur parce qu'en France, l'OM fait partie des grands clubs français. J'ai ma vie à Londres et avec mon club nous sommes dans une situation difficile. J'essaye d'aider l'équipe au maximum. Ça flatte. J'ai un immense respect pour l'entraîneur (Rudi Garcia qu'il a connu à Lille, Ndlr) qu'il est mais aujourd'hui il y a une réalité avec mon club », a t-il déclaré pendant l'interview.



Marseille cherche absolument des joueurs avec beaucoup d'expériences pour obtenir une qualification en Ligue des Champions dès la prochaine saison et Yohan Cabaye regroupe l'ensemble de ses critères. L'ancien parisien peut évoluer en sentinelle, comme William Vainqueur, que l'OM souhaite conserver. Mais d'après les informations du quotidien, le club cherche activement un milieu box to box, ressemblant à Sanson pour venir le soutenir.



NICOLAS PELLETIER