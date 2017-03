Un bras de fer entre le PSG et Ben Arfa ?

Les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la vidéo du joueur du Paris Saint-Germain. D'un côté le club affirme qu'il n'a pas été prévenu de la publication alors que l'entourage du joueur assure que oui.

Les deux vidéos d'Hatem Ben Arfa ne passent pas pour la direction du club de la capitale. Il s'était plaint de son manque de temps de jeu et demande une chance à Unai Emery. Le journal L'Equipe affirme dans son édition du jour que les dirigeants du club ne sont pas contents de cette vidéo. Le club de la capitale "laisse entendre qu'il l'a appris indirectement" l'existence de cette vidéo. Une nouvelle affaire pour Hatem Ben Arfa qui se dirige de plus en plus vers un départ lors du prochain mercato estival.