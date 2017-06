Toulouse ne libère pas ses cadres pendant le mercato

Toulouse s'est exprimé, par le biais d'un communiqué, sur les rumeurs de départ de certains de ses cadres durant le mercato estival.



"Le Toulouse Football Club dément formellement les éventuels contacts dont il est fait écho dans la presse ces derniers jours s'agissant des joueurs qui composent sa défense, explique-t-on en référence à Alban Lafont, Christopher Jullien et Issa Diop. Le TFC précise qu'il n'existe aucun contact et, d'ailleurs, qu'il n'en attend pas non plus. Le TFC en profite pour réaffirmer sa volonté de construire la saison prochaine une équipe jeune et ambitieuse autour de sa défense actuelle, la quatrième plus performante du championnat au cours de l'exercice 2016/17."