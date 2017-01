"Tonton Pat ne lâchera rien"

"On connaît ma personnalité. Je suis quelqu'un qui veille à la santé du vestiaire", a lancé Patrice Evra lors de sa présentation par l'Olympique de Marseille.

Avec Patrice Evra, l'Olympique de Marseille a peut-être recruté le défenseur latéral gauche qui lui fait défaut (dans une défense à reconstruire entièrement, ndlr), mais l'OM a surtout recruter un vrai leader. Son arrivée officialisée mercredi soir, l'international tricolore (35 ans, 85 sélections) a donné jeudi sa première conférence de presse en tant que Marseillais. Si Patrice Evra a fait du Patrice Evra, il aussi expliqué son bonheur d'avoir signé l'OM.



"On connaît ma personnalité. Je suis quelqu'un qui veille à la santé du vestiaire. C'est ça mon premier objectif. Je ne viens pas pour prendre la place de qui que ce soit. Pour moi, c'est un privilège d'être ici", a déclaré l'ex-joueur de la Juventus Turin, libéré de son contrat par le club turinois. "Si Patrice Evra quitte la Juve pour venir ici, c'est un message" d'ambition sportive, a lancé en parlant de lui-même la recrue phare de l'Olympique de Marseille. Il sait qu'à 35 ans il est attendu au tournant, "mais c'est parfait, on me connaît, répond-il. On me manque de respect quand on m'appelle +le miraculé+, parce qu'un miraculé, c'est Bobby Charlton, avec ce qui s'est passé à Munich (le crash de l'avion de Manchester United en 1958). Mais Evra, c'est pas un miraculé, c'est quelqu'un qui en a". "Tonton Pat" n'est "pas là pour l'équipe de France, mais pour Marseille", a-t-il insisté. Mais il sera "là pour embêter les jeunes, et s'ils ne font pas le boulot, +Tonton Pat+, il lâchera rien".



Parlant du Vélodrome, la latéral gauche a confié: "C'est impressionnant, je l'ai vécu à l'Euro. Si on avait joué la finale ici, nous aurions été champions ! Je veux goûter à cette folie. Avec eux (les fans marseillais), t'es obligé de te donner à fond". "J'ai réfléchi seulement 24h00 avant de dire OK, a-t-il également confié. J'aime les clubs à grande histoire, et l'OM a gagné une C1. Je suis là pour redorer le blason du club." Ou comment se mettre les supporters dans la poche...