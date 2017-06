Tolisso signe au Bayern Munich

Corentin Tolisso est un joueur du Bayern Munich. Le milieu de l'OL a signé un contrat de 5 ans avec le club allemand.



Corentin Tolisso est donc un joueur du Bayern Munich depuis cet après-mid. L'international tricolore a passé sa visite médicale aujourd'hui avant de signer avec les hommes de Carlo Ancelotti. Un transfert qui est estimé à 37 millions d'euros avec des bonus allant jusqu'à 15 millions. Tout cela pour un total de 50 millions qui pourrait devenir le transfert le plus cher de l'histoire du champion d'Allemagne.



Corentin Tolisso va devoir se battre avec une autre recrue Sebastian Rudy, pour la place de milieu récupérateur aux côtés d'Arturo Vidal. La concurrence risque d'être bouillante au Bayern, l'année prochaine. A 22 ans, Tolisso possède déjà 116 matchs de Ligue 1 à son actif et a disputé un total de 160 matchs chez les pros. Avec 14 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues, cet exercice 2016-2017.NP-GZ