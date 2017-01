Téléfoot confirme les contacts entre Evra et les dirigeants marseillais

Selon Téléfoot, l'OM a pris des renseignements sur Patrice Evra (35 ans), le défenseur gauche de la Juventus de Turin. Peu utilisé par Massimiliano Allegri, qui a confirmé son départ cet hiver, l'international français va quitter Turin d'ici la fin du mercato. L'OL et Crystal Palace sont notamment en course pour s'attacher ses services.



Evra entre l'OM et l'OL ?