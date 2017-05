Strootman, nouvelle priorité de l'OM

Le championnat tout juste fini, il est l'heure maintenant pour l'OM de se pencher sur le mercato estival. De nombreux noms circulent notamment celui de Kevin Strootman. Le joueur de la Roma séduit de plus en plus Rudi Garcia.

Plus le mercato approche plus les dirigeants de l'Olympique de Marseille s'activent pour boucler rapidement trois à quatre recrues de haut niveau. Andoni Zubizarreta, le directeur sportif du club olympien qui prépare ce marché des transferts depuis plusieurs mois, est ainsi dans les starting-block.



Âgé de vingt-sept ans, l'international néerlandais de l'AS Roma Kevin Strootman serait la nouvelle priorité des marseillais. Il a réalisé une grosse saison avec avec 4buts inscrits et 7 passes décisives, tout cela en 32 rencontres de Serie A. Selon le Dauphiné, l'ancien joueur du PSV serait sur le départ étant donné qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat. Un joueur que Rudi Garcia conaît bien puisqu'il l'avait eu sous ses ordres lors de son passage sur le banc de la Roma. Une bonne nouvelle donc pour l'OM, même si rappelons que le Néerlandais est sur les tablettes de Manchester United qui mettrait 40 millions sur la table pour l'enrôler.



GZ