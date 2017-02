Simon voit la victoire de Marseille pour le classico

Lors d'un entretien pour le quotidien La Provence, Gilles Simon, a donné son pronostic pour le match de dimanche entre Marseille et le PSG.

"À la base je ne suis pas foot, mais sinon je suis plus OGC Nice, puis OM. Je sais que Paris vient de faire un vilain 0-0 et que l'OM joue de mieux en mieux alors je vois une victoire de l'OM ! Si je suis encore là, j'irai au stade. Il y avait une belle ambiance déjà contre Rennes. Je n'y étais pas, mais des proches y étaient. C'est mieux qu'en début de saison. Par contre, pour nous Niçois, c'est plus dur qu'en début d'année. On a bien commencé, mais on n'a pas de réserve", a confié, Gilles Simon dans un entretien à La Provence.