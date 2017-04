Sergio Conceiçao prolonge avec Nantes

Fin du suspense autour de la situation de Sergio Conceiçao. Après la victoire contre Lorient samedi (1-0), le FC Nantes a annoncé la prolongation du contrat de son entraîneur jusqu'en 2020.

La nouvelle a été officialisée par le club samedi soir, juste après la victoire contre Lorient (1-0). "C'est un perfectionniste. Je le remercie de nous faire confiance", a expliqué le président Waldemar Kita. "Je me sens bien, on a tout ici pour bien faire. Je suis heureux et ravi de prolonger avec le FC Nantes. Merci au président et aux magnifiques supporters. On est ensemble et on va construire quelque chose ici. Je souhaite le meilleur pour moi et pour le club, il n'y a pas de doute", a de son côté avancé Conceiçao.



Arrivé en décembre dernier à Nantes, le technicien de 42 ans a fait passer le club de la 19e à la 8e place de Ligue 1. En 18 matches avec le Portugais sur le banc, Nantes a pris 35 points soit 10 victoires et 5 nuls.