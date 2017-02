Sans forcer, Monaco repart de l’avant

Une victoire qui va faire du bien pour Monaco qui s’est imposé cet après-midi sur la pelouse du Roudourou face à l’En Avant Guingamp (2-0). Monaco reprend ses trois points d’avance sur Nice et six sur Paris qui jouera demain soir face à Marseille.

Victoire logique de Monaco. Après deux matchs sans victoire, l'AS Monaco devait réagir pour ne pas se retrouver au niveau de ses concurrents directs. Face à Guingamp le club de la Principauté a eu du mal à commencer avec plusieurs grosses occasions pour l'En Avant, dès la 4ème minute, un coup franc aux 25 mètres, Yannis Salibur enroule parfaitement du pied gauche, Danijel Subasic s'envole, mais le ballon file au ras du poteau gauche. Monaco qui est revenu mercredi de Manchester et qui était présent dès vendredi en Bretagne, a eu du mal à se concentrer sur ce match et devait absolument faire attention à Guingamp qui a accroché plusieurs grosses équipes du championnat à domicile. La domination guingampaise continue avec un but refusé, à la 21ème, pour une position de hors-jeu de Diallo. Sur un centre de Salibur, le milieu guingampais vient ajuster Subasic avec une tête croisée, mais il était de hors-jeu. Le déclic pour l'AS Monaco, 24ème, Kamil Glik vient inscrire son 5ème but en Ligue 1 cette saison (1-0). Un coup franc de Lemar obtenu côté gauche à l'entrée de la surface, Briand dévie le ballon de la tête et Kamil Glik vient surgir au deuxième poteau. Monaco dominera la fin de la première mi-temps mais sans jamais prendre le large sur Guingamp qui ne concrétise aucune occasion, avec un seul tir tenté, Guingamp est loin de se montrer aussi conquérant qu'à son habitude au Roudourou.





Des dernières minutes à suspens



Au retour des vestiaires, Monaco n'est plus dans la même situation et se relâche un petit peu, vingt minutes sans aucune occasion, Guingamp essaye mais toujours aussi imprécis devant Subasic. Il faudra attendre plusieurs minutes avant de voir une grosse occasion pour les Bretons. 67ème, à la fin d'une belle action collective, avec au départ Marçal sur le côté gauche, Briand vient solliciter Mendy dans la surface. Il lâche le ballon pour la reprise contrée de Coco qui ne donnera rien. Monaco prendra enfin le large, avec un pénalty sans contestation possible obtenu à la 87ème par Mbappé. Falcao sorti quelques minutes avant, avait louper son tir au but face à Manchester, mardi, Fabinho se charge de le tirer, plein centre il trompe Johnson (2-0), c'est le 6e but de Fabinho en Ligue 1 cette saison, le 5e sur penalty. Guingamp se réveillera trop tard, avec Benezet qui décide de centrer du côté droit, Touré surpris, Glik est obligé d'écarter le ballon mais il revient sur Didot. Le milieu de l'En Avant contrôle avant de décocher une frappe puissante qui termine dans la lucarne de Subasic (2-1). Monaco gagne, sans convaincre et sans forcer, après son match nul la semaine dernière à Bastia et sa défaite en Ligue des Champions. Le club de la Principauté reprend 6 points d'avance sur le PSG, et met la pression sur le club de la capitale avant le classico de demain soir à Marseille.



La stat du match

78 buts pour l'AS Monaco après 27 journées de championnat et une différence de buts de +53.



NICOLAS PELLETIER