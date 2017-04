Saint-Étienne veut encore croire à la Ligue Europa

Après le nul contre Rennes (1-1), Christophe Galtier n'a pas tourné autour du pot au moment d'évoquer les ambitions européennes de l'AS Saint-Etienne.



Le coach des Verts n'a pas caché son pessimisme quant au fait que son équipe obtienne un ticket en C3. "Je reste lucide, ce sera difficile. L'objectif s'éloigne de plus en plus car le match nul concédé ne nous arrange pas. L'objectif était de prendre trois points pour nous en rapprocher mais compte tenu des résultats de ce week-end, du nul concédé et de notre calendrier, cela parait compliqué, a-t-il déclaré lors d'un point presse. Mais nous nous battrons jusqu'au bout, cela fait plus de neuf ans que je me bats, que je ne baisse pas les bras, je ne vais certainement pas le faire maintenant. Je ferai en sorte de mettre sur le terrain les joueurs qui y croient."