Saint-Etienne et Nantes s'accrochent à l'Europe

L'ASSE s'est imposée 2-0 sur la pelouse de Guingamp, tandis que Nantes a dominé Lorient 1-0, samedi soir lors de la 35e journée de Ligue 1. Les Verts et les Canaris mettent la pression sur l'OM et Bordeaux, qui jouent dimanche, dans la lutte pour la dernière place européenne. Sur le front du maintien, rien n'est joué. Bastia s'est imposé face à Rennes (1-0) et Metz face à Guingamp (2-1). Ces résultats conjugués à la défaite de Lorient resserrent les positions. Même Montpellier, étrillé 3-0 sur sa pelouse par Lille, a du souci à se faire.























Rappel des données d'avant-matches :



BASTIA - RENNES

- Le SC Bastia a remporté ses 5 derniers derniers matchs face au Stade Rennais FC en Ligue 1, dont les 3 derniers sur le score de 2-1.

- Le SC Bastia a perdu un seul de ses 7 derniers matchs à domicile contre le Stade Rennais FC en Ligue 1 (5v, 1n, 1d le 20 janvier 2013 lors de SCB 0-2 SRFC). Le SCB a remporté les 3 derniers.

- Lors du match aller (SRFC 1-2 SCB J18), les 3 buts ont été inscrits entre la 59ème et la 71ème minute. Enzo CRIVELLI a marqué (59ème) et délivré une passe décisive (63ème, but de G. DANIC). Giovanni SIO avait inscrit le but du SRFC (71ème, passe de K. GROSICKI).

- Le SC Bastia a reçu 14 cartons rouges en Ligue 1 cette saison, il a égalé le total le plus élevé lors d'une seule saison dans cette compétition depuis le retour de la Ligue 1 à 20 club en 2002/2003 (MHSC 14 cartons rouges en 2013/2014).

- Le SC Bastia a remporté un seul match de Ligue 1 en 2017, c'est le plus faible total sur cette période. C'est également la seule équipe qui a inscrit moins de 10 buts (9 buts inscrits).

- Le SC Bastia a obtenu un seul clean sheet lors de ses 16 derniers matchs en Ligue 1 (SCB 0-0 ASSE J28), aucun lors des 5 derniers.

- Le SC Bastia, qui reçoit sur terrain neutre lors de cette 35ème journée, est la seule équipe qui n'a pas encore gagné à domicile en Ligue 1 en 2017.



METZ - NANCY

- L'AS Nancy Lorraine est invaincue face au FC Metz en Ligue 1 depuis le 25 janvier 1997 (ASNL 2-3 FCM), soit 9 matchs (4v, 5n).

- Le FC Metz n'a perdu aucun de ses 6 derniers matchs à domicile face à l'AS Nancy Lorraine toutes compétitions confondues (3n en Ligue 1 et 2v, 1n en Domino's Ligue 2).

- C'est contre le FC Metz que l'AS Nancy Lorraine a remporté sa plus large victoire en Ligue 1 cette saison (ASNL 4-0 FCM J15). L'ASNL a inscrit 3 buts dans le dernier quart d'heure (79ème, 80ème et 90ème+3 minutes) et Benoît ASSOUEKOTTO a été expulsé à la 83ème minute.

- L'AS Nancy Lorraine a effectué 17 tirs lors du match aller face au FC Metz (ASNL 4-0 FCM J15), c'est son deuxième total le plus élevé lors d'un match de Ligue 1 cette saison (19 tirs contre l'EA Guingamp en J3).

- L'AS Nancy Lorraine a cadré 8 tirs lors du match aller face au FC Metz (ASNL 4-0 FCM J15), son record en Ligue 1 cette saison.

- Le FC Metz a encaissé 69 buts en Ligue 1 cette saison, son total le plus élevé dans cette compétition depuis la saison 1962/1961 (79 buts encaissés).

- Le FC Metz n'a remporté aucun de ses 5 derniers matchs de Ligue 1 (1n, 4d), seul le SM Caen (7) est sur une plus longue série de matchs sans victoires dans cette compétition.

- Le FC Metz a perdu 4 de ses 5 derniers matchs en Ligue 1 (1n, 4d), autant de défaites que lors de ses 13 matchs précédents dans cette compétition (4v, 5n, 4d).

- Le FC Metz a remporté un seul de ses 11 derniers matchs en Ligue 1, c'est le seul match dans lequel il n'a pas encaissé de but sur cette période (FC Metz 1-0 SC Bastia J30).



GUINGAMP - ASSE

- L'AS Saint-Etienne a perdu seulement 2 de ses 11 matchs face à l'EA Guingamp en Ligue 1 (6v, 3n, 2d).

- Lors du match aller (ASSE 1-0 EAG J17), Romain HAMOUMA a inscrit le seul but du match sur une passe décisive de Kévin MALCUIT à la 25ème minute. Kévin MALCUIT n'a plus été décisif en Ligue 1 depuis ce match.

- L'EA Guingamp a cadré 8 tirs face à l'AS Saint-Etienne lors du match aller (ASSE 1-0 EAG J17), c'est son total le plus élevé lors d'un match de Ligue 1 cette saison (à égalité avec ses matchs face au Toulouse FC en J33 et SC Bastia en J29).

- L'EA Guingamp a concédé au moins 14 défaites lors de ses 7 dernières saisons en Ligue 1. Sa dernière saison à moins de 14 défaites remontent à la saison 2000/2001 (12 défaites).

- L'EA Guingamp a remporté 63% de ses matchs à domicile en Ligue 1 cette saison (10 victoires en 16 matchs), c'est son pourcentage le plus élevé dans cette compétition.

- L'EA Guingamp a remporté 10 victoires à domicile en Ligue 1 cette saison, c'est son deuxième total le plus élevé (11 victoires en 2002/2003).



MONTPELLIER - LILLE

- Le LOSC a perdu un seul de ses 9 derniers matchs face au Montpellier Hérault SC en Ligue 1 (6v, 2n, 1d le 27 février 2016 lors de MHSC 3-0 LOSC).

- Le Montpellier Hérault SC a remporté son dernier match à domicile face au LOSC en Ligue 1 (MHSC 3-0 LOSC le 27 février 2016), il n'avait remporté aucun des 3 précédents (1n, 2d).

- Lors du match aller (LOSC 2-1 MHSC J17), Nicolas DE PREVILLE (5ème) et Younousse SANKHARE (38ème) ont marqué pour le LOSC en première mi-temps. Steve MOUNIE a réduit le score à la 81ème minute pour le MHSC.

- Le Montpellier Hérault SC a encaissé 57 buts en Ligue 1 cette saison, son 3ème total le plus élevé dans cette compétition (74 buts encaissés en 2003/2004, 67 buts encaissés en 1981/1982).

- Le Montpellier Hérault SC a perdu 11 de ses 20 derniers matchs en Ligue 1 (7v, 2n, 11d), dont 5 des 8 derniers (2v, 1n, 5d).

- Le Montpellier Hérault SC a obtenu un clean sheet lors de son dernier match à domicile en Ligue 1 (MHSC 2-0 FCL J33), il avait encaissé au moins un but lors de ses 7 précédents matchs à domicile dans cette compétition.

- Steve MOUNIE (13 buts) n'a plus marqué depuis 5 matchs en Ligue 1, il n'a jamais joué plus de 5 matchs consécutifs sans marquer dans cette compétition.

- Le Montpellier Hérault SC remporte 39,5 duels par match, seul le SM Caen (40,1) a une moyenne plus élevée en Ligue 1 cette saison.



NANTES - LORIENT

- Le FC Nantes est invaincu face au FC Lorient toutes compétitions confondues depuis le 18 août 2013 (FCL 2-1 FCN en Ligue 1), soit 7 matchs (4v, 2n en Ligue 1, 1v en Coupe de la Ligue).

- Le FC Nantes a perdu un seul de ses 7 matchs à domicile face au FC Lorient en Ligue 1 (3v, 3n, 1d le 27 janvier 2007 lors de FCN 0-2 FCL), dont aucun des 4 derniers (2v, 2n).

- Lors du match aller (FCL 1-2 FCN J9), Yacine BAMMOU (42ème) et Guillaume GILLET (74ème) ont inscrit les deux buts du FC Nantes avant que Pierre-Yves HAMEL (80ème) ne réduise l'écart pour le FC Lorient. Huit joueurs ont reçu un carton jaune lors de ce match (4 joueurs de chaque équipe), dont 4 à partir de la 90ème minute (2 joueurs de chaque équipe).

- Le FC Nantes a tiré 5 fois lors du match aller face au FC Lorient (FCL 1-2 FCN J9), c'est son total le plus faible lors d'un match de Ligue 1 cette saison (à égalité avec son match contre le MHSC en J19).

- Le FC Nantes a remporté 12 victoires en Ligue 1 cette saison, autant qu'en 38 journées la saison dernière.

- Le FC Nantes a toujours pris au moins 45 points depuis son retour en Ligue 1 (2013/2014).

- Le FC Nantes a inscrit 33 buts en Ligue 1 cette saison, autant qu'en 38 journées la saison dernière.

- Le FC Nantes n'a jamais perdu quand il a marqué en Ligue 1 depuis l'arrivée de Sergio CONCEICAO (9v, 5n).

- Seuls le Paris SG (45), l'AS Monaco (44) et l'OGC Nice (35) ont pris plus de points que le FC Nantes (32) depuis l'arrivée de Sergio CONCEICAO en Ligue 1.

- Seuls le Paris SG, l'AS Monaco et l'OGC Nice (1 défaite chacun) ont perdu moins de matchs que le FC Nantes (4) depuis l'arrivée de Sergio CONCEICAO en Ligue 1.