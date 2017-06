Rybus est pour le départ de Genesio

Arrivé l'été dernier en provenance de la Russie et du Terek Grozny, l'arrière gauche polonais Maciej Rybus n'a que très peu joué sous le maillot lyonnais. Du coup il ne serait pas contre un départ de Bruno Genesio.

Très peu utilisé cette saison avec l'OL Maciej Rybus pourrait partir au mercato direction la Russie pour le joueur de 27 ans. L'international polonais ne s'entend pas forcément avec Bruno Genesio, il a joué des bouts de minute cette saison :"Attendons de voir si le staff bouge ou si le coach va changer. Je patiente. Oui, je pense. Comme il ne me faisait pas beaucoup jouer, je pense que je me sentirais mieux s'il partait. Le coach a changé de système et a installé Jérémy Morel. Il y a eu une bonne série et c'est resté comme ça. Genesio m'a dit que j'étais trop offensif et qu'il avait besoin d'un joueur davantage concentré sur la défense."