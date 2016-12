Rennes va tenter Delort

S'il a fait des pieds et des mains pour rejoindre les rangs du Tigres, l'été dernier, Andy Delort a vite déchanté. En six mois, il n'a pris part qu'à 9 rencontres, dont 2 en tant que titulaire, dans le championnat mexicain. Son entraîneur, Ricardo Ferretti, a opté pour une tactique avec une seule pointe, et c'est André-Pierre Gignac qui a sa préférence. Dans les colonnes du Midi-Libre, l'ancien Caennais a confié son amertume : "Je suis champion du Mexique mais j'ai un peu l'impression qu'il manque un bout de bonheur", a-t-il expliqué. Outre son manque de temps de jeu, sa famille éprouve des difficultés à se tenir si éloigné de la France : "Ma femme et mon fils ont un peu de mal à s'adapter à la vie au Mexique", a-t-il ajouté. Le quotidien indique que des contacts auraient déjà été noués avec le Stade Rennais et qu'un transfert, cet hiver, n'est pas à exclure.