Rennes bat Montpellier dans le choc de l'ennui

C'était le match idéal pour la sieste du dimanche après-midi. Le Stade Rennais a battu Montpellier (1-0) pour le compte de la 36e journée de Ligue 1, au terme d'une rencontre qui ne restera pas dans les annales du football. Une rencontre sans relief où les deux équipes n'auront pas montré grand chose. Les protégés de Christian Gourcuff se sont finalement imposés grâce à un but signé Mubele Ndombe d'une frappe enroulée côté opposé (79e). Au classement, les Rouge et Noir sont 10es avec 47 points. Le MHSC n'a pas encore assuré mathématiquement son maintien mais il faudrait un improbable scénario pour que le club héraultais termine en position de barragiste.













2



Le Stade Rennais a remporté seulement 2 de ses 19 derniers matchs en Ligue 1 (2v, 11n, 6d).





4



Le Stade Rennais est l'adversaire contre lequel Ryad BOUDEBOUZ a été le plus souvent décisif en Ligue 1 (4 buts et 6 passes décisives).





60



Montpellier a encaissé 60 buts en Ligue 1 cette saison, son 3ème total le plus élevé dans cette compétition (74 buts encaissés en 2003/2004, 67 buts encaissés en 1981/1982).





22,8



Le Stade Rennais FC réussit 22,8% de ses centres en jeu, seuls le Montpellier Hérault SC (24,0%) et l'AS Monaco (23,1%) ont un meilleur pourcentage en Ligue 1 cette saison.





3



Depuis sa victoire 3-2 contre l'Olympique de Marseille le 21 septembre 2016, le Stade Rennais FC n'a plus marqué 3 buts au cours d'un match de Ligue 1. Le SRFC a inscrit plus d'1 but à 4 reprises seulement sur cette période (16 fois un seul but, 9 fois aucun but).