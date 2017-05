Rabiot veut que Maxwell reste au PSG

Sur Instagram, le milieu de terrain du PSG, Adrien Rabiot a insisté pour que Maxwell reste au club, avec une nouvelle fonction hors du terrain. Le joueur va prochainement rencontrer les dirigeants du club pour connaître son avenir.

"Max, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer et apprendre à tes côtés. Cinq superbes saisons passées avec toi, sur et en dehors du terrain, tu es un exemple pour moi et pour nous tous. Un joueur en or et un homme à la gentillesse incommensurable ! Reste avec nous, ici tout le monde t'aime."