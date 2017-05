PSG : Thiago Silva félicite Monaco

En marge de la cérémonie des trophées UNFP programmée ce lundi soir, Thiago Silva est revenu sur la course au titre cette saison. "Même si on a une très bonne équipe, il y avait d'autres équipes de qualité. Monaco et Nice ont fait un très bon championnat cette année et nous ont posé beaucoup de difficultés. C'est bien pour la progression du foot français. Félicitations à Monaco, parce qu'ils se sont aussi qualifiés en demi-finales de Ligue des champions", a lâché le défenseur brésilien.