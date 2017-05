PSG : Le dossier Krychowiak très vite bouclé

Auteur d'un recrutement assez particulier, le PSG a loupé son mercato d'été. Seul Thomas Meunier a été une réelle satisfaction. Jese, Ben Arfa et Krychowiak ont été des erreurs de casting. Du coup, les trois joueurs devraient quitter la capitale rapidement. Pour Jese, c'est déjà fait et le second qui s'annonce se nomme Krychowiak.

Le transfert de Grzegorz Krychowiak devrait très vite avoir lieu. L'international polonais intéresse de nombreux clubs, mais surtout l'Inter qui souhaiterait le faire venir pour densifier son milieu de terrain. Pour des raisons de budgétaires, le club Nerazzuri voudrait le recruter avant le 30 juin.