PSG : Emery veut rester à Paris pour grandir

Arrivé cette saison dans la capitale, Unai Emery se sent bien avec le Paris Saint-Germain et espère bien continuer au moins une année de plus. Avec le PSG il a pour le moment remporté la coupe de la Ligue et le Trophée des Champions.

A 45 ans, l'Espagnol a envie de poursuivre son chemin avec le PSG. Son but est de gagner des titres et faire passer un cap à son 11: "Je pense au présent, au PSG. Je sais que c'est ça le plus important. L'équipe est dans une bonne période, elle a un bon mental pour finir la saison et tenter le grand défi qu'est le championnat. Après, mon avis n'a pas changé, je suis content à Paris, je veux grandir et m'améliorer ici. Je veux continuer à travailler tous les jours ici. C'est ma façon de penser, avec beaucoup d'implication et de motivation", a-t-il déclaré.