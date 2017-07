PSG : Emery et Cavani donnent leur avis sur Neymar

Unai Emery et Edinson Cavani étaient présents en conférence de presse, à quelques heures de la rencontre face à la Juventus Turin comptant pour l'International Champions Cup. Ils sont parvenus à esquiver les questions sur Neymar... Revivez cette conférence de presse en intégralité.

Les deux hommes n'ont pas pu échapper aux questions sur la possible arrivée au PSG de Neymar, un sujet balayé d'un revers de la main par le technicien espagnol: "Je veux parler du présent. La semaine dernière, j'ai parlé des objectifs du club et de ce que je voulais. Le club travaille bien pour atteindre nos objectifs. Mais aujourd'hui on prépare le match face à la Juventus."



Sans en dire davantage, l'attaquant uruguayen s'est seulement montré élogieux à l'égard du Brésilien. "Neymar est un joueur fantastique et on est toujours content d'accueillir des très bons joueurs. Mais ce sont des questions de mercato et je n'ai rien à dire là-dessus.".