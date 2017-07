PSG : Alexis Sanchez pourrait finalement craquer

D'après les informations du Parisien, le PSG pense de nouveau à Alexis Sanchez (28 ans), en vue de renforcer son attaque.



Les dirigeants parisiens auraient réactivé la piste de l'international chilien, lors des derniers jours, lequel a annoncé avoir pris la décision de partir. Ils pourraient bénéficier de l'aide d'Arsenal, lequel ne compte pas renforcer les rangs d'un de ses concurrents (Manchester City). Et le Bayern Munich a notamment abandonné sa piste, il y a quelques jours. Pour rappel, le Gunner a inscrit 24 buts et délivré 10 passes décisives en 38 rencontres de Premier League, la saison passée. Le club de la capitale serait prêt à lui offrir un salaire de 16 millions par an comme il le demande avec Arsenal.