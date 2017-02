Première réussie pour Franck Passi

Le LOSC a débuté l'ère Passi par une victoire à Caen (0-1), cruciale en vue du maintien, samedi lors de la 26e journée. Nice, victorieux à Lorient (0-1), revient à trois points de Monaco, tenu en échec vendredi soir à Bastia. Dans un match à "6 points" pour le maintien, Angers s'est imposé face à Nancy (1-0). Match nul entre Metz et Nantes (1-1).

















L'avant-match

C'est une journée de Ligue 1 importante dans la course au maintien, avec plusieurs confrontations en bas du classement.



Lille, qui se trouve dans une mauvaise situation, se déplacera à Caen son voisin de classement pour le choc de ce multiplex. Ce sera le premier match de Franck Passi en tant qu'entraîneur du LOSC, lui qui a un seul objectif pour la fin de saison sauver le club nordiste de la relégation. En face, Caen qui reste sur une claque reçue à Dijon la semaine dernière, devra prendre des points à la maison face à un adversaire direct pour le maintien.



L'autre match de la peur, Angers-Nancy, les Angevins devront confirmer l'excellent résultat, avec la manière, obtenu dans le nord la semaine dernière pour prendre le large de cette zone rouge et de son adversaire du soir. Nancy, de son côté reste sur une défaite à la maison face à Montpellier, une défaite qui fait mal après la claque déjà reçue à Lyon en milieu de semaine dernière. Le gagnant de ce match ne prendra pas que 3 points, mais aussi un sérieux avantage psychologique pour la suite de la saison.



Lorient reçoit l'OGC Nice demain soir, des Aiglons qui restent sur 2 matchs sans défaite et voudront essayer de gagner pour rester au contact de Monaco et du PSG. Lorient veut, pour sa part, essayer de faire un coup face à une des meilleures équipes du championnat. Une victoire qui permettrait aux hommes de Bernard Casoni de pouvoir débuter une série pour réaliser l'objectif de se maintenir en Ligue 1.



Nantes se déplace au stade Saint-Symphorien pour confirmer sa bonne prestation de la semaine dernière face à Marseille. Un déplacement compliqué, face à des Messins aux portes de la zone rouge et qui souhaitent se remettre de la lourde défaite en Principauté la semaine dernière. Nantes peut viser la première partie de classement en cas de victoire demain face à Metz.