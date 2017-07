Pires : "Lemar est le type de joueur qui peut faire des différences"

Interrogé par RMC sur l'histoire de Thomas Lemar à Monaco l'ex Gunners et international Français, Robert Pires, espère voir le milieu de terrain de l'AS Monaco rejoindre le club Londonien cet été.



"J'adore ce joueur. Pour moi, il est l'un des meilleurs joueurs français. Il peut jouer à gauche, à droite, il peut marquer et faire marquer. Lemar est le type de joueur qui peut faire des différences. Il a le bon profil pour jouer à Arsenal, assurément. J'espère pour lui et pour Arsenal que cela va se produire", a confié Pires.