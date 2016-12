Payet prêt à revenir à Marseille

Alors que son club de West Ham United vit une saison difficile, Dimitri Payet s'est confié sur son avenir au cours d'un entretien accordé à la chaîne SFR Sport. Le milieu offensif tricolore a ainsi indiqué qu'il ne disait pas non à un éventuel retour à l'OM. "Je ne ferme la porte à rien. Je pense que Marseille a un nouveau projet qui me semble intéressant. On est dans l'attente des premiers faits des nouveaux propriétaires. Tout le monde connaît mon attachement à ce club. J'en dis le plus grand bien parce que je le pense. Donc pourquoi pas." Le Réunionnais a rejoint l'Angleterre durant l'été 2015 pour 15 millions d'euros.