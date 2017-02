OM - PSG en direct

Le classico, une ambiance particulière, une rencontre qui vaut plus que 3 points... une suprématie jusqu’au prochain match. Ce soir, l’Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain pour le compte de la 27ème journée de Ligue 1. Un match particulier pour les deux ennemis du football français.





Les compositions :



OM : Pelé - Sakai, Fanni, Rolando, Evra (c) - Lopez, Vainqueur, Anguissa - Thauvin, Njie, Payet.

PSG : Trapp - Meunier, Marquinhos, Silva (c), Kurzawa - Verrati, Rabiot, Pastore - Lucas, Cavani, Matuidi.





Le match





30e Coup-franc lointain parfaitement frappé par Payet, mais Evra est trop court pour reprendre au second poteau ! #OMPSG — Olympique Marseille (@OM_Officiel) 26 février 2017





28e Le PSG fait tourner le ballon au milieu de terrain en attendant l'ouverture. #OMPSG — Olympique Marseille (@OM_Officiel) 26 février 2017





25e Malgré leur avance, les Parisiens pressent haut sur les Olympiens à chaque possession. #OMPSG — Olympique Marseille (@OM_Officiel) 26 février 2017



Edinson Cavani s'offre ce soir son 26 ème but en Ligue 1 cette saison !



🕕 I Le score à la 20ème #OMPSG pic.twitter.com/2GFemmCbhP — Olympique Marseille (@OM_Officiel) 26 février 2017





BUUUUUUUUUT DE 🇺🇾 CAVANI sur un caviar de 🇦🇷Pastore ! 🔴🔵OM 0-2 PSG #OMPSG pic.twitter.com/vsu9oCW1em — Flaco (@StrmgPSG) 26 février 2017





16e BUT de Cavani qui prend la profondeur sur une déviation de Pastore, avant de piquer son ballon par-dessus Pelé. OM 0-2 PSG. #OMPSG — Olympique Marseille (@OM_Officiel) 26 février 2017









15e Frappe de PAYET, bien servi par Njie, mais ça passe juste à côté du poteau de Trapp ! #OMPSG — Olympique Marseille (@OM_Officiel) 26 février 2017





13e CLAQUETTE de Pelé qui dévie au dessus de sa barre une tête de Kurzawa sur un corner de Lucas. #OMPSG — Olympique Marseille (@OM_Officiel) 26 février 2017





Le @PSG_inside concrétise sa première occasion ! Un début de match idéal #OMPSG — PSG Officiel (@PSG_inside) 26 février 2017





BUUUUUUUT DE @marquinhos_m5 !!! Le coup franc de Verratti est repris par @tsilva3 qui remise sur @marquinhos_m5 ! 1-0 pour Paris ! #OMPSG pic.twitter.com/sJprCsz88k — PSG Officiel (@PSG_inside) 26 février 2017





6e BUT de Marquinhos, après une remise de la tête de Silva sur un coup franc de Verratti pour tromper Pelé de la tête. OM 0-1 PSG. #OMPSG — Olympique Marseille (@OM_Officiel) 26 février 2017





BUUUUUUUUUUT MARQUINHOOOOOOOS ! 1-0 POUR PARIS ! #OMPSG — AllezParis.fr (@allezparisfr) 26 février 2017





4e Frappe de Thauvin, contrée par Verratti. #OMPSG — Olympique Marseille (@OM_Officiel) 26 février 2017





























C'est Magique 🎉🔥 Merci de nous faire vibrer à ce point #OMPSG #Clasico pic.twitter.com/vmcXjWWYuE — Orange Vélodrome (@orangevelodrome) 26 février 2017





















-54e Les remplaçants olympiens : Samba - Doria, Bedimo - Sanson, Sertic - Cabella, Rabillard. #OMPSG — Olympique Marseille (@OM_Officiel) 26 février 2017







-52e Les remplaçants parisiens : Aréola - Aurier, Kimpembe - Nkunku - Di Maria, Draxler, Ben Arfa. #OMPSG — Olympique Marseille (@OM_Officiel) 26 février 2017





Ambiance de folie au Vélodrome avant ce choc :















La rencontre de ce dimanche soir à l'Orange Vélodrome sera le théâtre du 91ème affrontement entre l'Olympique de Marseille et le Paris-Saint-Germain toutes compétitions confondues. Un choc qui peut permettre à l'OM de priver le PSG du titre de champion de France de Ligue 1, c'est un peu l'objectif du match pour les Olympiens. Après la victoire de Monaco hier face à Guingamp, le PSG se retrouve à six points des hommes de Leonardo Jardim. Six points, conjuguer à une défaite ce soir du côté de Marseille, gagner le titre deviendrait très difficile. Paris est invincible face à l'OM depuis fin 2012, et devra confirmer cette tendance ce soir au Vélodrome.



Plus de 65 000 supporters, un peuple, sera derrière l'équipe marseillaise, pour renverser l'ogre parisien. C'est le match le plus important pour l'OM depuis l'arrivée de Franck McCourt à la tête du club. Pour le premier classico, Marseille n'avait pas recruté, Garcia venait d'arriver. Aujourd'hui le projet se dessine, des recrues sont là. Les Marseillais reçoivent le PSG avec de nouvelles intentions. Marseille ne doit pas aussi oublier sa cinquième place à conquérir, avec plusieurs prétendants à ce poste comme Bordeaux et Saint-Étienne, le match de ce soir peut servir de tremplin pour lancer l'OM dans une fin de saison folle car une victoire dans un classico est toujours un gain énorme dans la tête des joueurs. Dimitri Payet et Patrice Evra seront bien là ce soir, de même que Gregory Sertic qui devrait dépanner en défense centrale pour la soirée. Devant, Clinton N'Jie devrait être aligné à la pointe de l'attaque marseillaise.



Le PSG doit gagner ce soir à Marseille, obligatoirement. Les hommes d'Unai Emery n'ont pas le choix, pour rester au contact de Monaco dans la course au titre, il faut suivre le rythme des deux équipes de la Côte d'Azur qui ont tous les deux gagné ce week-end. Une victoire ce soir permettrait au PSG de revenir à 3 points de Monaco, et de frapper un grand coup en Ligue 1. Une victoire dans le classico est toujours bonne à prendre. Pour cette rencontre, le technicien basque ne pourra bénéficier ni des services de Thiago Motta, ni de ceux de Maxwell, tous les deux blessés. Il se pourrait que le onze aligné, ce soir à l'Orange-Vélodrome, ressemble à celui contre le FC Barcelone et la fameuse victoire 4-0. Seul changement prévu, important, en défense central Thiago Silva pourrait retrouver sa place aux dépens de Presnel Kimpembe. Coup d'envoi de la rencontre à 21h00 ce dimanche et à suivre en direct sur sport.fr !



L'avant-match du classico en direct sur Sport.fr !



Olympique de Marseille - Paris Saint-Germain : Les compos probables

OM : Y.Pelé - Sakai, Sertic, Rolando, Evra (cap.) - Vainqueur, M.Lopez, M.Sanson - Thauvin, N'Jie, Payet.

PSG : Trapp - Meunier, Marquinhos, Thiago Silva (cap.), Kurzawa - Rabiot, Verratti, Matuidi - Di Maria, Cavani, Draxler.



Le tweet d'avant-match







Les stats d'avant-match

31.En Championnat, l'OM s'est imposé 31 fois face au PSG qui, lui, compte 26 succès en 75 rencontres (18 matchs nuls). Le club marseillais a inscrit 99 buts, contre 91 au club de la capitale. Le bilan parisien est bien meilleur en Coupe de France : 9 succès en 12 matchs (1 seule victoire marseillaise, 2 nuls). Et en Coupe de la Ligue (2 succès).

11. Avec 11 buts, Zlatan Ibrahimovic, qui a évolué durant quatre saisons dans la capitale (2012-16), est le meilleur réalisateur parisien de l'histoire face à Marseille.

1. Après le match aller achevé par un 0-0 au Parc des Princes, une seule saison de Ligue 1 s'est conclue avec deux nuls entre l'OM et le Paris-SG. C'était lors de l'exercice 1991-92 (0-0 au Vélodrome le 9 août 1991 et 0-0 au Parc des Princes le 17 décembre 1991). Au total, 9 matchs de championnat se sont achevés sur cette marque nulle et vierge.

13. Le PSG est invaincu sur les 13 derniers affrontements contre l'Olympique de Marseille toutes compétitions confondues (11 victoires, 2 nuls), les 10 derniers en Ligue 1 (8 V, 2 N). Le dernier succès marseillais remonte au 27 novembre 2011 (3-0 à l'Orange Vélodrome).

53. C'est le nombre de joueurs ayant porté les deux maillots. Hatem Ben Arfa est le dernier en date. Seuls 4 joueurs ont réalisé au total trois passages au sein des deux équipes après y être revenu : Sarr Boubacar, Bruno Germain, Jérôme Leroy et Xavier Gravelaine.

5. Hervé Florès est le joueur évoluant à l'OM ayant inscrit le plus de buts au PSG entre 1975 et 1981. Avec 5 unités, il devance André Ayew et André-Pierre Gignac (4).

4. L'OM ne s'est pas imposé lors des 4 dernières réceptions du club parisien en L1 (1 nul et 3 revers). Le club phocéen avait gagné 5 des 7 précédentes (1 nul, 1 défaite).

2. Edinson Cavani, actuel meilleur buteur de la L1 avec 25 réalisations, n'a inscrit que 2 buts face à Marseille. Les deux fois au Parc des Princes en 2014 (le 2 mars et 9 novembre).



Revivez l'avant-match mis à jour depuis 48 heures :

OM - PSG : l'avant-match en direct sur Sport.fr !







NICOLAS PELLETIER