OM : Passi répond à Rudi Gardia

"L’effectif a été fait en dépit du bon sens. On a trop de défenseurs centraux et il y a des postes où l'on n'est pas trop couvert." Les critiques de Rudi Garcia à l'encontre de l'ancienne équipe dirigeante ne plaisent pas à Franck Passi qui a répondu aujourd'hui aux interrogations de son successeur.

Sans citer le nom de Rudi Garcia, Franck Passi a tenu à défendre ses choix pour le recrutement du dernier mercato de l'OM l'été dernier, avant l'arrivée de Franck McCourt à la tête du club: "Il y a eu des circonstances particulières avec 14 joueurs qui sont partis, rappelle-t-il. On en a pris dix avec 2,6 millions d'euros. Parmi ces joueurs, il y avait trois jeunes, Khaoui, Machach et Iseka. Il y avait aussi Bedimo, Sakai, Fanni, Thauvin, Gomis, Njie. Si on prend en compte seulement les trois derniers, ils ont inscrit 29 des 40 buts marqués par l'OM. Le recrutement a été fait pour certaines circonstances. Il y avait un repreneur. On n'avait pas beaucoup d'argent. Ces recrues ont un rendement qui permet à l'OM d'être là où il est aujourd'hui."