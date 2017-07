OM : Jovetic trop gourmand ?

Stevan Jovetic pourrait signer avec Marseille au mercato. Les dirigeants seraients prêts à mettre les 13 millions d'euros demandés par l'Inter. Seul problème et de taille, son très gros salaire.

Marseille est toujours à la recherche de son attaquant star pour venir épauler Valère Germain à la pointe de l'attaque olympienne. Deux noms reviennent souvent: Carlos Bacca et Stevan Jovetic. Pour le premier, la piste semble s'éloigner et les dirigeants du club auraient mis un terme aux négociations avec l'agent du Colombien.



En revanche, si l'on écoute le média Estadio Deportivo, l'OM se serait très sérieusement renseigné pour Jovetic. L'Inter de Milan demande 13 millions pour lâcher son buteur monténégrin et l'équipe française serait disposée à offrir cette somme pour accueillir l'ancien goleador de la Fiorentina.



Seul problème, son salaire car même s'il avait décidé de le baisser de près de 15% l'an dernier à Séville, Jovetic n'est cette fois-ci pas prêt à faire cet effort. Selon le quotidien il toucherait 4 millions net par an, ce qui est trop pour le moment pour le récent vainqueur de Fenerbahçe et du Sporting en match amical.



A noter que le FC Séville est aussi sur les rangs depuis plusieurs semaines et n'hésite pas à faire quelques offres.



