OM : Gomis c'est terminé, Vainqueur dans le doute

Alors que l'OM avait annoncé un mercato agité pour le moment c'est très calme au niveau des nouveaux joueurs. Gomis va signer à Galatasaray et William Vainqueur serait dans le doute pour son avenir avec Marseille.

D'après les dernières informations, Bafétimbi Gomis va s'engager avec Galatasaray dans les jours qui arrivent après avoir refusé une dernière offre de l'Olympique de Marseille. Cette offre a été jugée trop basse par les représentants du joueur avec un contrat ne portant que sur deux ans contre trois ans pour Galatasaray. Le club turc lui offre un très beau salaire de 3,4 millions d'euros par an pour l'attaquant de 31 ans.



Un autre joueur pourrait ne pas évoluer sous les couleurs de l'Olympique de Marseille la saison prochaine, William Vainqueur est dans le doute. "La volonté est là (de le garder) mais on ne peut pas faire n'importe quoi," indique une source interne au journal L'Équipe. Le joueur qui vient de réaliser une très belle saison avec l'OM et malgré la bonne santé financière du club serait obligé de concéder un effort financier pour continuer avec Marseille.



Si Vainqueur ne prolonge pas avec l'OM, devra trouver un autre milieu supplémentaire pour la saison prochaine et viendrait donc s'ajouter à la longue liste des demandes du coach phocéen.