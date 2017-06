OM : Garcia sous le charme d'un joueur de Rennes

Alors qu'il vient de réaliser une très bonne saison avec le Stade Rennais, Joris Gnagnon (20 ans, 27 matchs et 1 but en L1 cette saison) serait le premier choix de Rudi Garcia pour renforcer la défense centrale de l'OM. D'après le quotidien La Provence, le président de Marseille, Jacques-Henri Eyraud, a rencontré à Cannes son homologue de Rennes, René Ruello pour évoquer un probable transfert. Pour le moment les Bretons ne sont pas vendeurs avec ce joueur qui vaut au minimum 15 millions d'euros. Dans ce dossier plusieurs clubs sont présents comme Chelsea, Leicester et Monaco.