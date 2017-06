OL : Aulas confirme la piste Giroud

Le transfert d'Alexandre Lacazette à Arsenal est en bonne voie. Jean-Michel Aulas espère convaincre Olivier Giroud de faire le chemin inverse.

Le transfert d'Alexandre Lacazette à Arsenal est en bonne voie. L'attaquant pourrait être transféré pour un montant compris entre 50 et 60 millions d'euros. Dans son édition du jour, L'Équipe indique que Jean-Michel Aulas espère convaincre Olivier Giroud de faire le chemin inverse et de rejoindre son équipe. Pour autant, le Gunner ne serait pas emballé à l'idée de retourner en Ligue 1. West Ham et l'OM sont aussi sur le coup pour s'attacher ses services.



Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, s'est exprimé sur ce dossier. "Il y a eu une démarche, à un moment donné, avec Giroud. C'est un garçon qu'on apprécie, qui marque aussi beaucoup de buts et qui a beaucoup d'ambition pour la Russie", a expliqué le patron des Gones, avant de faire preuve de mesure sur cet éventuel transfert. "Il m'a indiqué lui-même qu'il voulait prendre son temps, que les choses n'étaient pas complètement définies avec Arsenal, qu'il avait le secret espoir d'y être l'attaquant numéro 1 la saison prochaine. La clé est chez Arsène Wenger. On regarde. On va essayer de 'faire' très vite un très grand attaquant européen."