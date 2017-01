Officiel : Depay signe à l'OL

L'Olympique Lyonnais réalise son gros coup du mercato hivernal avec Memphis Depay. L'ailier néerlandais de Manchester United est transféré chez les Gones contre 16 millions d'euros, hors bonus. L'ex-pépite du PSV Eindhoven a signé un bail de quatre ans et demi.

Lyon accueille un grand nom en quête de rachat. Un an et demi après avoir rejoint Manchester United, Memphis Depay arrive dans le championnat de France et le Rhône. Les Gones ont officialisé l'arrivée du milieu offensif néerlandais autour d'une transaction de 16 millions d'euros, hors bonus. Le footballeur de 22 ans a paraphé un contrat de quatre saisons et demie en faveur de la formation de Bruno Genesio.





Successeur de Ghezzal



Invité à pallier à l'absence de Rachid Ghezzal, à court terme en raison de la Coupe d'Afrique des nations et peut-être sur la durée si l'international algérien venait à s'en aller l'été prochain, le Batave (27 sélections, 5 buts) devra renouer avec ses années de gloire au PSV Eindhoven. Car depuis son départ chez les Red Devils durant le mercato estival 2015, pour 34 millions d'euros, le natif de Moordrecht s'est perdu.



Auteur d'une première saison moyenne, ponctuée malgré tout de 7 buts toutes compétitions confondues (2 en Premier League), Memphis Depay n'entrait plus dans les plans de José Mourinho. Après seulement quatre apparitions en Premier League (aucune titularisation) en 2016-2017, il vient dans l'Hexagone pour retrouver des couleurs. Si tel était le cas, les ambitions du septuple champion de France pourraient être revues à la hausse.