Nice : Balotelli est parti pour rester

Mino Raiola, l'agent de Mario Balotelli, est à Nice aujourd'hui pour finaliser les derniers détails de la prolongation de contrat de l'attaquant italien. Après une bonne saison, le joueur prolonge à Nice pour sa stabilité et atteindre son objectif, jouer la Coupe du monde 2018 en Russie.

"Super Mario" sera encore un Aiglon la saison prochaine, son agent Mino Raiola est à Nice ce mercredi pour négocier la prolongation de contrat du joueur qui va porter sur un nouveau bail de deux saisons et un salaire mensuel de 450 000 euros. Après une bonne année avec Nice, auteur de 17 buts en 28 matchs toutes compétitions confondues, le joueur veut enfin enchaîner deux saisons à un haut niveau dans sa carrière. Pendant quelques semaines, son nom était évoqué à Dortmund, Marseille ou même Las Palmas mais Nice reste son premier choix.





Favre veut garder Balotelli



Pendant la conférence de presse de reprise, ce lundi, Lucien Favre le technicien de l'OGCN a seulement répondu à une question sur ce dossier :"on travaille sur plusieurs choses en accord avec les dirigeants, on discute, il y a des possibilités," avant d'affirmer : "on discute pour Balotelli". Alors que le contrat de Mario Balotelli s'arrêtera le 30 juin, Lucien Favre a expliqué qu'il y avait actuellement des discussions pour prolonger l'aventure de l'attaquant italien avec les Aiglons. Même si la signature n'est pas encore officielle, le joueur veut essayer d'enchaîner une deuxième saison pour montrer au sélectionneur italien qu'il est capable d'intégrer la sélection dans l'optique de la Coupe du monde 2018 en Russie. Sa prolongation à Nice est aussi un message fort du club de la Côte d'Azur, il montre qu'il est capable de garder des grands joueurs. Un renfort important avant de débuter le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions.





Nice - Favre : "On discute pour Balotelli" par Omnisport-fr



