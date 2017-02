Nice arrache le nul à Rennes

Mené 2-0 sur la pelouse du Stade Rennais après les buts précoces d'Amalfitano (7e) et Sio (21e), Nice est parvenu à arracher le nul grâce à Donis (59e) et Eysseric (81e), dimanche lors de la 25e journée de Ligue 1. Un résultat méritoire pour les Aiglons, mais deux points de perdus dans la course pour le titre sur les deux monstres, Monaco et Paris.