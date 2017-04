Monaco : Vasilyev veut garder Falcao

Lors d'un entretien accordé à Téléfoot, Vadim Vasilyev s'est prononcé sur les intentions de son club pour le prochain mercato estival. Le vice-président de l'AS Monaco a tenu à rassurer les supporters alors que de nombreux joueurs du club du Rocher sont convoités par les plus grands clubs européens. "Nous n'avons pas besoin de vendre de joueurs. Le modèle économique fonctionne. Ni Thomas (Lemar), ni Kylian (Mbappé), ni Bernardo (Silva) n'ont envie de partir. Nous allons tout faire pour les garder. Monaco aura une équipe très compétitive la saison prochaine", a confié le dirigeant monégasque qui a également fait le point sur le dossier Falcao. "Notre souhait, c'est qu'il reste. Nous n'avons pas encore discuté de la prolongation. Ce n'est pas le moment de discuter. On finit tranquillement la saison. Il faut être très concentré sur la fin de saison, il faut gagner un trophée et on verra ce qui est mieux pour le club et les joueurs", a-t-il poursuivi avant de confirmer son intention de conserver Leonardo Jardim.