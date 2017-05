Monaco champion, cette fois c'est officiel !

Monaco a remporté son match en retard face à Saint-Etienne (2-0), mercredi soir à Louis-II, sur des buts de Mbappé - son 15e de la saison - et Germain, et officiellement validé un titre qui ne pouvait plus lui échapper.





Le club de la Principauté valide une magnifique saison. Un match nul aurait suffi, mais Leonardo Jardim a demandé et obtenu de ses joueurs une victoire face aux Verts de Saint-Etienne. Le club du Rocher remporte le huitième titre de champion de France de son histoire.



Les Monégasques partaient très nettement favoris face à une équipe stéphanoise qui n'a plus rien à jouer. En plus de cela, la dynamique était complètement opposée. Avec un succès à domicile 4-0 contre Lille le week-end dernier, le leader de la Ligue 1 avait une nouvelle fois déroulé. De l'autre côté, les joueurs du Forez avaient été écrasé par le dauphin de Monaco, le Paris Saint-Germain avec une lourde défaite 5-0.



Les joueurs de Christophe Galtier (qui disputera son avant-dernier match sur le banc) restaient certes sur 2 victoires sur leurs 3 derniers déplacements. Mais face à l'ogre monégasque, ils n'ont pas pesé très lourd.



Contre les coéquipiers de Loïc Perrin, les joueurs de la Principauté sont invaincus à domicile depuis 2010. Meilleure attaque du championnat avec désormais 103 buts marqués, l'ASM termine donc en beauté. Cette saison, les rouges et blancs auront été irrésistibles.