Mbappé, Cabella, Paris, Nancy...Voici les stats de la 28e journée de Ligue 1

Retrouvez sur Sport.fr l'ensemble des chiffres marquants du week-end Ligue 1. Avec au programme, Cabella, Mbappé et Diabaté...

70

Jimmy Briand a montré l'exemple à ses partenaires en égalisant en toute fin de match face au Montpellier Hérault SC, inscrivant-là son 70e but en carrière en Ligue 1.



10

Le Paris Saint-Germain est invaincu depuis 10 rencontres en Ligue 1 (8 victoires et 2 nuls, 23 buts marqués pour 4 encaissés).



1

Aligné en pointe face à Lorient (1-4), le Marseillais Rémy Cabella n'a tenté qu'un seul tir. Cette frappe, cadrée, est intervenue à la 70e minute.



5

Buteur face à Rennes (1-1), Cheick Diabaté compte désormais 5 buts en 5 matches à domicile en L1 avec Metz.



82

Avec 82 réalisations, l'AS Monaco a déjà battu son record de buts sur une saison de Ligue 1 (79 lors de la saison 1977/1978)



6

L'AS Nancy Lorraine n'a marqué aucun but lors de ses 6 derniers matches de L1.



10

A 18 ans et 2 mois, Kylian Mbappé compte déjà 10 buts dans sa carrière en L1.



12

Bastia a récolté, face à Saint-Etienne (0-0), son 12e carton rouge de la saison. Un record en Ligue 1. 8 ont été distribués lors de ses 9 matches de championnat de l'année 2017.



