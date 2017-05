Marveaux intéresse deux clubs en Ligue 1

Battu par l'ESTAC Troyes sur la double confrontation des barrages pour la Ligue 1, Lorient va perdre de nombreux joueurs. Outre Moukandjo et Waris, c'est Sylvain Marveaux qui est sur le départ.





Désormais libre de tout contrat, l'ancien milieu de terrain de Newcastle a des courtisans. En Grèce, le PAOK Salonique est intéressé. L'Espanyol Barcelone et certains clubs turcs, dont les noms n'ont pas filtré, sont aussi sur les rangs.



Mais selon France Football, il n'est pas impossible de voir le joueur de 31 ans poursuivre sa carrière en Ligue 1. Comme l'explique le magazine le joueur a des touches en Ligue 1. Nice et Bordeaux qui recherchent des joueurs à moindre coût pourraient donc sauter sur l'occasion et faire venir le milieu gaucher.