Marseille incapable de conserver Kamara, 17 ans ?

Apparu une seule fois cette saison avec l'équipe première de l'Olympique de Marseille, Boubacar Kamara a glissé un mot sur sa situation dans les Bouches-du-Rhône.



Interrogé par le quotidien La Provence, le défenseur français de 17 ans a expliqué ne pas savoir ce qu'il fera dans les prochains mois. "Je n'en sais pas plus. Pour l'instant, je suis à l'OM. Et on verra bien ce qui se passera en fin de saison."



Si l'on en croit les informations de France Football, l'OM va devoir batailler s'il souhaite convaincre Boubacar Kamara de signer son premier contrat professionnel à Marseille.



L'hebdomadaire indique effectivement que le Borussia Dortmund et Chelsea sont en course afin d'obtenir la signature du défenseur. Pour rappel, ce dernier n'a pour l'instant fait qu'une apparition avec l'équipe de Rudi Garcia, face à Sochaux, en Coupe de la Ligue.