Marseille enchaîne, Paris se rassure

L'OM a arraché une 4e victoire d'affilée en Ligue 1 à Bastia (1-2), tandis que le PSG a étrillé Lorient (5-0), mercredi lors de la 19e journée disputée en multiplex intégral, comme c'est de coutume pour l'ultime journée de la phase aller. Nice a tenu le match nul à Bordeaux (0-0) et est sacré champion d'automne, mais ne possède plus qu'un point d'avance sur Monaco, qui s'est imposé face à Caen (2-1). Lyon s'est imposé face à Angers (2-0). Saint-Etienne a été tenu en échec sur sa pelouse par Nancy (0-0).











































Sous pression avant de recevoir Lorient, le PSG s'est rassuré en s'imposant facilement (5-0) à l'occasion de la 19e journée de Ligue 1.



Le club de la capitale a déroulé grâce à Thomas Meunier (25e), Zargo Touré (45e csc), Thiago Silva (51e), Edinson Cavani (63e sur penalty) et Lucas Moura (70e). Troisième du classement à mi-saison, le champion de France reste à trois points de Monaco, vainqueur de Caen (2-1) avec des buts de Radamel Falcao (48e sur penalty) et Tiémoué Bakayoko (76e). Le PSG est à cinq unités de la tête.



En revanche, le champion d'automne Nice n'a pas gagné à Bordeaux (0-0) et ne compte plus que deux points d'avance sur l'ASM. Mario Balotelli a été exclu. Parmi les autres matches, l'Olympique de Marseille signe un quatrième succès de rang à Bastia (2-1) grâce à Bafétimbi Gomis (8e) et Clinton Njie (91e). Après sa victoire contre Monaco, l'Olympique Lyonnais a confirmé en dominant Angers (2-0, buts de Lacazette et Fekir).