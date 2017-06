Marseille discute avec le Barça pour Jérémy Mathieu

Selon les informations communiquées par As, l'OM a fait une proposition au FC Barcelone afin d'obtenir la signature de Jérémy Mathieu (33 ans), cet été. Très en difficulté, cette saison, le défenseur est poussé vers la sortie par ses dirigeants, à un an du terme de son contrat. Il n'a notamment plus joué depuis le naufrage subi par les Balugranas à Turin (0-3), en quart de finale de la Ligue des Champions, et à la suite duquel il avait été fortement critiqué. Des clubs turcs seraient également attentifs à sa situation.